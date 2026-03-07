Gastspiel von Mathias Tretter Und plötzlich fehlt die Künstlergarderobe Stefan Conradt 07.03.2026, 09:00 Uhr

i Mathias Tretter auf der Bühne der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein Hosser

Er hatte noch gefehlt auf der langen Liste an Kabarettisten, die auf Einladung des Kulturvereins Die Schnecke schon nach Idar-Oberstein gekommen sind: Kabarettstar Mathias Tretter gab ein umjubeltes Gastspiel in der Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula.

Zwei Stunden beste Unterhaltung voll geschliffener Dialoge lieferte Kabarettist Mathias Tretter, der auf Einladung der „Schnecke“ in der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein auftrat. Vor fast vollem Haus brachte der 53-Jährige die rund 250 Gäste mit seinem Solo-Programm „Souverän“ immer wieder zum Lachen und zum Szenenapplaus und ließ dabei auch die düsteren Themen der Zeit nicht aus.







Artikel teilen

Artikel teilen