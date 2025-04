Der Tatverdächtige konnte durch die Idar-Obersteiner Polizei nicht gestellt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat in der Nacht beobachtet haben.

Ein Unbekannter hat am Samstag, 5. April, zwischen 2.10 Uhr und 2.30 Uhr in der Fußgängerzone des Stadtteils Oberstein und in der Straße Schönlautenbach mit Steinen die Schaufenster von drei Geschäften eingeworfen. Das teilt die Polizei Idar-Oberstein mit. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung durch Kräfte der PI Idar-Oberstein habe nicht zum Antreffen des Tatverdächtigen geführt, heißt es von der Polizei weiter.

i Auch die Fielmann-Filiale in Oberstein ist betroffen. Hosser

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781/5610 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.