Unangenehme Überraschung auf dem Weg zum Kita-Bauwagen

Der Bauausschuss des Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung die Planung für das Aufstellen des Waldkindergartenwagens im Baumholderer Stadtwald in Auftrag gegeben. Diese ist – für Stadt und VG-Bauabteilung etwas überraschend – erforderlich geworden, da für den Bauwagen eine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Kreisverwaltung hatte der VG mitgeteilt, dass das Aufstellen eines Bauwagens an einem festen Ort einem Bauwerk gleichzusetzen sei. Dies mache grundsätzlich einen Bauantrag notwendig. Hinzu komme die Position im Stadtwald, was als Außenbereich gewertet, ebenfalls verpflichtend nur mit einer Baugenehmigung zu realisieren sei. Stadtbeigeordneter Christian Flohr unterstrich im Ausschuss, dass weder ihm noch den Fachleuten der Bauabteilung im Vorfeld in den Sinn gekommen sei, dass das Aufstellen des Wagens der Waldkindergartengruppe einer Genehmigung bedürfe. „Ich habe selbst jahrelang eine Bauabteilung geleitet, aber auf die Idee, für einen mobilen Bauwagen eine Baugenehmigung zu beantragen, wäre ich nicht gekommen“, sagte Flohr.

7000 Euro für Planung fällig

Auch Stadtbürgermeister Günther Jung betonte in der Sitzung, dass man in den vielen Vorbereitungsgesprächen mit dem kirchlichen Träger oder den Herstellern nie über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung auch nur gesprochen habe. „Es kam doch sehr überraschend“, sagte Jung. Dennoch wolle man dies nach Abstimmung mit Kreisverwaltung und der Vereinigte Evangelische Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Obere Nahe (Vekio) sowie dem Forstamt nun schnellstmöglich beheben, ergänzte Flohr. Daher standen Planungskosten in Höhe von 7000 Euro im Ausschuss auf der Tagesordnung, um die Baugenehmigung grundlegend vorzubereiten. Fertigstellen werde die Bauabteilung die Baugenehmigung dann selbst.

Bauamtsleiter Christoph Donie erläuterte, dass zudem erforderliche Vorarbeiten wie die Vermessungsleistungen und die Erstellung eines Bodengutachtens für den Einbau eines Löschwassertanks in Auftrag gegeben wurden. Denn auch der Brandschutz im Wald muss geklärt sein. Hier nehme die Stadt einen Vorschlag des Forstamtes auf, statt des gesetzlichen Minimums einen gut 50.000 Liter Löschwasser fassenden Erdtank aus Hart-Polyethylen zu verbauen. Damit sei man auch bei Waldbränden im Umfeld der Nörhinghütte und des Waldkindergartens für Löscheinsätze besser gerüstet und könne zudem Fördermittel von bis zu 80 Prozent beantragen. Donie erläuterte auch Nachfrage, dass ein solcher Behälter zwischen 16.000 und 18.000 Euro koste. Eine Extra-Genehmigung brauche man nicht, wenn man den Wassertank in das Gesamtvorhaben aufnehme.

„Die Erzieherinnen wissen, es ist in der Mache. Sie haben den Winter ohne Bauwagen überstanden und wollen auch bis Sommer warten.“

Günther Jung, Stadtbürgermeister

Günther Jung warf den Blick auf andere mobile Bauwägen für Waldkindergartengruppen in Schwollen oder Idar-Oberstein und unterstrich, man wolle nun zügig alle Unterlagen zusammenstellen und der Kreisverwaltung zukommen lassen. „Der Bauantrag kostet uns Zeit, aber wir tun alles, um nun nicht Monate auf eine Betriebsgenehmigung warten zu müssen, weil die Unterlagen nicht vollständig vorliegen“, sagte er. Allerdings habe er die Probleme der Genehmigung auch mit der Kindergartenleitung und den Erzieherinnen besprochen, um diese Verzögerung zu erklären.

Christoph Donie ergänzte, man werde alle Unterlagen für die Baugenehmigung gleich in zehnfacher Ausfertigung nach Birkenfeld schicken, damit die weiteren Behörden und andere Träger öffentlicher Belange, die Einwände erheben könnten, frühzeitig eingebunden werden könnten. „Wenn alles ideal läuft, könnte eine Baugenehmigung nach Eingang in sechs bis acht Wochen genehmigt sein“, erklärte der Erste Beigeordnete der Stadt. Denn erst, wenn die Baugenehmigung im Zulauf sei, könne die Ausschreibung des Bauwagens starten.

„ Man hat uns sehenden Auges in die laufende Kreissäge laufen lassen.“

Yannick Simon, SPD Baumholder

Und dennoch waren die Ausschussmitglieder nicht glücklich, dass die Umsetzung des Projekts Waldkindergarten so vom Frühjahr in den Sommer verschoben werden muss. Yannick Simon (SPD) erklärte verärgert: „Zuerst wurde uns gegenüber damit geworben, dass ein mobiler Bauwagen nicht genehmigungspflichtig ist. Und jetzt heißt es, Ätsch-ätsch es muss doch eine Baugenehmigung her!“ Genau diese Vorgehensweise befördere doch den Verdruss der Bürger mit politischen Entscheidungen und überbordender Bürokratie. Simon beklagte, dass es zumindest einigen Gesprächspartnern bei Vekio doch im Vorfeld klar gewesen sein müsse, dass nach monatelangen Wartezeiten in Schwollen oder einem fehlenden Bebauungsplan in Idar-Oberstein doch Vorgaben geben müsse, die die Stadt zu erfüllen habe.