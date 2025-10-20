Deutscher Nachhaltigkeitspreis Umwelt-Campus gewinnt in gleich zwei Kategorien 20.10.2025, 11:00 Uhr

Der Umwelt-Campus Birkenfeld setzt neue Maßstäbe für nachhaltige Hochschulentwicklung und Praxisnähe in Lehre, Forschung und Transfer.

Der Umwelt-Campus Birkenfeld ist in den Kategorien „Schulen und Hochschulen“ sowie „Aus- und Weiterbildung“ Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2026 geworden. Die offizielle Preisverleihung findet Anfang Dezember in Düsseldorf statt.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis würdigt seit 2008 Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen, die herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit erbringen.







