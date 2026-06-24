Offene Türen in Birkenfeld Umwelt-Campus erlaubt Blick in Labore und Werkstätten Franz Cronenbrock 24.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Experimentalvorstellung der Campushexe und ihr Zauberlehrling – Wird er seine Prüfung bestehen? Der Umwelt-Campus hatte in Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt. Franz Cronenbrock

Seit 30 Jahren gibt es den Umwelt-Campus in Birkenfeld. Inzwischen ist die Außenstelle der Universität Trier auch international bekannt. Zum Jubiläum konnten Besucher aller Altersgruppen Labore und Werkstätten erkunden oder Neues über KI lernen.

In den Laboren und Technikwerkstätten des Umwelt-Campus Birkenfeld konnten sich am Tag der offenen Tür die Besucher über das Technikum Maschinenbau, Technikum Verfahrenstechnik, Innovationslabor Digitalisierung, Pharmazeutische Technologie, Geomatik-Labor, Software-Engineering oder das KI-Labor informieren.







Artikel teilen

Artikel teilen