Offene Türen in Birkenfeld
Umwelt-Campus erlaubt Blick in Labore und Werkstätten
Die Experimentalvorstellung der Campushexe und ihr Zauberlehrling – Wird er seine Prüfung bestehen? Der Umwelt-Campus hatte in P
Die Experimentalvorstellung der Campushexe und ihr Zauberlehrling – Wird er seine Prüfung bestehen? Der Umwelt-Campus hatte in Programm für alle Altersgruppen zusammengestellt.
Franz Cronenbrock

Seit 30 Jahren gibt es den Umwelt-Campus in Birkenfeld. Inzwischen ist die Außenstelle der Universität Trier auch international bekannt. Zum Jubiläum konnten Besucher aller Altersgruppen Labore und Werkstätten erkunden oder Neues über KI lernen.

Lesezeit 2 Minuten
In den Laboren und Technikwerkstätten des Umwelt-Campus Birkenfeld konnten sich am Tag der offenen Tür die Besucher über das Technikum Maschinenbau, Technikum Verfahrenstechnik, Innovationslabor Digitalisierung, Pharmazeutische Technologie, Geomatik-Labor, Software-Engineering oder das KI-Labor informieren.

Ressort und Schlagwörter

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