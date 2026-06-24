Seit 30 Jahren gibt es den Umwelt-Campus in Birkenfeld. Inzwischen ist die Außenstelle der Universität Trier auch international bekannt. Zum Jubiläum konnten Besucher aller Altersgruppen Labore und Werkstätten erkunden oder Neues über KI lernen.
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In den Laboren und Technikwerkstätten des Umwelt-Campus Birkenfeld konnten sich am Tag der offenen Tür die Besucher über das Technikum Maschinenbau, Technikum Verfahrenstechnik, Innovationslabor Digitalisierung, Pharmazeutische Technologie, Geomatik-Labor, Software-Engineering oder das KI-Labor informieren.