Von Matsch zum Erfolg Umwelt-Campus Birkenfeld feiert 30-jähriges Bestehen Niels Heudtlaß 20.06.2026, 11:00 Uhr

i Zahlreiche Gäste und Wegbegleiter, darunter auch Ex-Ministerpräsident Kurt Beck feierten mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld Geburtstag. Niels Heudtlaß

Vom militärischen Lazarett entwickelte sich der Umwelt-Campus zu einer vielfach ausgezeichneten Hochschule, die den Kreis Birkenfeld auf die Weltkarte bringt. Das feierten zahlreiche Gäste, Wegbegleiter und Vertreter aus Wirtschaft und Politik.

„Aus einer militärischen Fläche eine Hochschule entstehen zu lassen, war eine grandiose Idee“, sagte die Präsidentin der Hochschule Trier, zu der der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) gehört, Dorit Schumann in ihrer Begrüßungsrede zum Festakt „30 Jahre Umwelt-Campus Birkenfeld“.







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