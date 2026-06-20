Von Matsch zum Erfolg
Umwelt-Campus Birkenfeld feiert 30-jähriges Bestehen
Zahlreiche Gäste und Wegbegleiter, darunter auch Ex-Ministerpräsident Kurt Beck feierten mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld Geburt
Zahlreiche Gäste und Wegbegleiter, darunter auch Ex-Ministerpräsident Kurt Beck feierten mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld Geburtstag.
Niels Heudtlaß

Vom militärischen Lazarett entwickelte sich der Umwelt-Campus zu einer vielfach ausgezeichneten Hochschule, die den Kreis Birkenfeld auf die Weltkarte bringt. Das feierten zahlreiche Gäste, Wegbegleiter und Vertreter aus Wirtschaft und Politik. 

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„Aus einer militärischen Fläche eine Hochschule entstehen zu lassen, war eine grandiose Idee“, sagte die Präsidentin der Hochschule Trier, zu der der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) gehört, Dorit Schumann in ihrer Begrüßungsrede zum Festakt „30 Jahre Umwelt-Campus Birkenfeld“.

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