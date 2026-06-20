Vom militärischen Lazarett entwickelte sich der Umwelt-Campus zu einer vielfach ausgezeichneten Hochschule, die den Kreis Birkenfeld auf die Weltkarte bringt. Das feierten zahlreiche Gäste, Wegbegleiter und Vertreter aus Wirtschaft und Politik.
Lesezeit 3 Minuten
„Aus einer militärischen Fläche eine Hochschule entstehen zu lassen, war eine grandiose Idee“, sagte die Präsidentin der Hochschule Trier, zu der der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) gehört, Dorit Schumann in ihrer Begrüßungsrede zum Festakt „30 Jahre Umwelt-Campus Birkenfeld“.