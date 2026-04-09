B41 Idar-Oberstein gesperrt Umleitung sorgt für Stau in Richtung Idar Stefan Conradt 09.04.2026, 09:00 Uhr

i Autofahrer, aufgepasst! Die Naheüberbauung ist mal wieder für mehrere Monate wegen Sanieruingsarbeiten halbseitig gesperrt. Stefan Conradt

Die Bauarbeiten an der Oberflächensanierung der B41 in Idar-Oberstein sind angelaufen und führten gleich schon zu Staus. Die Behinderungen sollen bis zum Herbst bestehen bleiben.

Wie angekündigt hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit der Einrichtung der Baustelle auf der B41 begonnen, mit der in den kommenden Monaten die Fahrbahn- und Übergängesanierung der B41 in Höhe der Abfahrt B422 in Richtung Idar angegangen wird. Die Fahrtrichtung Idar/Tiefenstein/Erbeskopf bleibt dabei frei, in Richtung Birkenfeld/Baumholder führt eine Umleitung über die Emil-Kirschmann-Brücke und den Klotzberg.







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