B41 Idar-Oberstein gesperrt
Umleitung sorgt für Stau in Richtung Idar
Autofahrer, aufgepasst! Die Naheüberbauung ist mal wieder für mehrere Monate wegen Sanieruingsarbeiten halbseitig gesperrt.
Autofahrer, aufgepasst! Die Naheüberbauung ist mal wieder für mehrere Monate wegen Sanieruingsarbeiten halbseitig gesperrt.
Stefan Conradt

Die Bauarbeiten an der Oberflächensanierung der B41 in Idar-Oberstein sind angelaufen und führten gleich schon zu Staus. Die Behinderungen sollen bis zum Herbst bestehen bleiben.

Lesezeit 1 Minute
Wie angekündigt hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit der Einrichtung der Baustelle auf der B41 begonnen, mit der in den kommenden Monaten die Fahrbahn- und Übergängesanierung der B41 in Höhe der Abfahrt B422 in Richtung Idar angegangen wird. Die Fahrtrichtung Idar/Tiefenstein/Erbeskopf bleibt dabei frei, in Richtung Birkenfeld/Baumholder führt eine Umleitung über die Emil-Kirschmann-Brücke und den Klotzberg.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren