Erleichterung im VG-Rat Baumholder: Der Haushalt 2026 ist zwar nicht ganz ausgeglichen, er gibt aber keinerlei Anlass für Beanstandungen durch die ADD oder zum Kopfzerbrechen bei den Ratsmitgliedern.
Anders als viele andere Kommunen in Rheinland-Pfalz kann die Verbandsgemeinde (VG) Baumholder im Haushaltsjahr 2026 mit einem (fast) ausgeglichenen Haushalt arbeiten. Das von Kämmerin Jessica Schmitt zusammengestellte Zahlenwerk gab der Aufsichtsbehörde keinerlei Anlass zu Beanstandungen.