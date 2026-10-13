Ein Hoch auf das Ehrenamt
Ulrike Schneider führt den Idar-Obersteiner Pop-Chor
Ulrike Schneider ist seit 2008 Vorsitzende des Gospel- und Pop-Chors.
Ulrike Schneider ist seit 2008 Vorsitzende des Gospel- und Pop-Chors.
René Schmiedl

Seit 2008 – also von Beginn an – ist Ulrike Schneider Vorsitzende des Gospel- und Pop-Chors Idar-Oberstein. Sie freut sich zu sehen, mit viel Leidenschaft die Sängerinnen und Sänger bei der Sache sind.

Lesezeit 2 Minuten
Sie bereitet Konzerte vor, verwaltet Noten, führt Buch und rührt die Werbetrommel: Ulrike Schneider ist seit 18 Jahren Vorsitzende des noch relativ jungen Gospel- und Pop-Chors Idar-Oberstein. In dieser Funktion kümmert sie sich ehrenamtlich um so ziemlich alle anfallenden Arbeiten – und bringt mit ihren Mitstreitern die Musik zu den Menschen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren