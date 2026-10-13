Seit 2008 – also von Beginn an – ist Ulrike Schneider Vorsitzende des Gospel- und Pop-Chors Idar-Oberstein. Sie freut sich zu sehen, mit viel Leidenschaft die Sängerinnen und Sänger bei der Sache sind.
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Sie bereitet Konzerte vor, verwaltet Noten, führt Buch und rührt die Werbetrommel: Ulrike Schneider ist seit 18 Jahren Vorsitzende des noch relativ jungen Gospel- und Pop-Chors Idar-Oberstein. In dieser Funktion kümmert sie sich ehrenamtlich um so ziemlich alle anfallenden Arbeiten – und bringt mit ihren Mitstreitern die Musik zu den Menschen.