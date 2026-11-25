Nur vier Tage vor Großeinsatz Übung hilft bei Brand im Klinikum Idar-Oberstein Christian Schulz 25.11.2026, 15:00 Uhr

i Am 14. November fand eine großangelegte Übung am Klinikum Idar-Oberstein statt. Dass die gewonnen Erkenntnisse nur wenige Tage später in einem realen Einsatz angewendet werden mussten, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Hosser

Nur Tage nach einer Großübung wurde es im Klinikum ernst: Feuerwehr, Rettungsdienst und Klinikpersonal mussten zeigen, was sie geübt hatten. Die Proben haben Abläufe und Strukturen gestärkt.

Wie wichtig eine gute Vorbereitung auf einen Ernstfall ist, hat der Brand am Abend von Montag, 18. November, im Idar-Obersteiner Klinikum gezeigt: Nur wenige Tage zuvor hatten Feuerwehr, Rettungskräfte und das Krankenhauspersonal bei einer groß angelegten Übung genau solche Abläufe trainiert.







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