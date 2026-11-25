Nur Tage nach einer Großübung wurde es im Klinikum ernst: Feuerwehr, Rettungsdienst und Klinikpersonal mussten zeigen, was sie geübt hatten. Die Proben haben Abläufe und Strukturen gestärkt.
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Wie wichtig eine gute Vorbereitung auf einen Ernstfall ist, hat der Brand am Abend von Montag, 18. November, im Idar-Obersteiner Klinikum gezeigt: Nur wenige Tage zuvor hatten Feuerwehr, Rettungskräfte und das Krankenhauspersonal bei einer groß angelegten Übung genau solche Abläufe trainiert.