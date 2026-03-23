Meinung zur Zweitstimme Über die wahren Probleme im Kreis Birkenfeld sprechen Niels Heudtlaß 23.03.2026, 14:37 Uhr

i Niels Heudtlaß Jens Weber

Die Debatte in Bund und Land ging an den Menschen im Kreis Birkenfeld vorbei – deswegen schnitten die großen Parteien im Nationalparklandkreis schlecht ab, beurteilt Redakteur Niels Heudtlaß Wahlkampf und Zweitstimmenergebnis.

Lifestyle-Teilzeit, zu viele Krankschreibungen, zu wenig Arbeitsmoral – das sind die Stichwörter, die von der CDU aus Berlin während des Wahlkampfs in Rheinland-Pfalz zu hören waren. Und die Arbeiterpartei SPD, die hat im Bund eigentlich größtenteils geschwiegen.







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