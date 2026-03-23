Meinung zur Zweitstimme 
Über die wahren Probleme im Kreis Birkenfeld sprechen
Niels Heudtlaß
Niels Heudtlaß
Jens Weber

Die Debatte in Bund und Land ging an den Menschen im Kreis Birkenfeld vorbei – deswegen schnitten die großen Parteien im Nationalparklandkreis schlecht ab, beurteilt Redakteur Niels Heudtlaß Wahlkampf und Zweitstimmenergebnis.

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Lifestyle-Teilzeit, zu viele Krankschreibungen, zu wenig Arbeitsmoral – das sind die Stichwörter, die von der CDU aus Berlin während des Wahlkampfs in Rheinland-Pfalz zu hören waren. Und die Arbeiterpartei SPD, die hat im Bund eigentlich größtenteils geschwiegen.

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Nahe-ZeitungWK 19 – Birkenfeld

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