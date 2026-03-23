Die Debatte in Bund und Land ging an den Menschen im Kreis Birkenfeld vorbei – deswegen schnitten die großen Parteien im Nationalparklandkreis schlecht ab, beurteilt Redakteur Niels Heudtlaß Wahlkampf und Zweitstimmenergebnis.
Lesezeit 1 Minute
Lifestyle-Teilzeit, zu viele Krankschreibungen, zu wenig Arbeitsmoral – das sind die Stichwörter, die von der CDU aus Berlin während des Wahlkampfs in Rheinland-Pfalz zu hören waren. Und die Arbeiterpartei SPD, die hat im Bund eigentlich größtenteils geschwiegen.