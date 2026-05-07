Inklusives Sporttraining TV Idar-Oberstein bietet Bewegungsfreude für alle Thomas Brodbeck 07.05.2026, 18:23 Uhr

i Viel Spaß hatten die Teilnehmer der inklusiven Sportgruppe des TV 1848. Niemand fühlte sich unter- oder überfordert, die Freude an der Bewegung stand im Vordergrund. Thomas Brodbeck

Der TV Idar-Oberstein freut sich über eine neue Sportgruppe, die von Chris Flick geleitet wird und in der es um inklusives Training geht. Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund. Die Gruppe trifft sich samstags.

„Ich finde es toll, dass so etwas angeboten wird. Darauf habe ich schon lange gewartet“, so Sabrina Haag, die im Rollstuhl zum ersten Training der inklusiven Sportgruppe des Turnvereins 1848 Idar-Oberstein kam. Geleitet wurde das Training von Chris Flick, die im Rahmen ihres Übungsleiterscheins eine Fortbildung „Inklusion meets Integration“ absolviert hatte.







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