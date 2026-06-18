Hightech-Standort Stipshausen Tüftler erfand revolutionäre Weltneuheit Kurt Knaudt 18.06.2026, 11:00 Uhr

i Ohne Hermann Sauer würde es die DMG Mori in Stipshausen nicht geben. Er legte einst mit seiner revolutionären Erfindung das Fundament für die Gründung der nach ihm benannten Firma, die heute zu dem deutsch-japanischen Weltkonzern gehört. Kurt Knaudt

Die DMG Mori Ultrasonic Lasertec GmbH baut Hightech-Maschinen von Weltrang. Jetzt wurde die Fabrik in Stipshausen um 1400 Quadratmeter erneut erweitert. Ein Blick zurück in die Firmengeschichte.

Die erfolgreiche Entwicklung der DMG Mori in Stipshausen ist eng mit dem Namen von Hermann Sauer verbunden. Mehr noch: Ohne ihn würde es diesen Standort überhaupt nicht geben. Kein Wunder also, dass der 75-Jährige jüngst zu den geladenen Gästen bei der Einweihung des Erweiterungsbaus gehörte, mit dem das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in Stipshausen verdoppelt hat.







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