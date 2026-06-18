Die DMG Mori Ultrasonic Lasertec GmbH baut Hightech-Maschinen von Weltrang. Jetzt wurde die Fabrik in Stipshausen um 1400 Quadratmeter erneut erweitert. Ein Blick zurück in die Firmengeschichte.
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Die erfolgreiche Entwicklung der DMG Mori in Stipshausen ist eng mit dem Namen von Hermann Sauer verbunden. Mehr noch: Ohne ihn würde es diesen Standort überhaupt nicht geben. Kein Wunder also, dass der 75-Jährige jüngst zu den geladenen Gästen bei der Einweihung des Erweiterungsbaus gehörte, mit dem das Unternehmen seine Produktionskapazitäten in Stipshausen verdoppelt hat.