Elektromobilität Trübe Aussichten für Ladesäulen auf dem Land Kurt Knaudt 04.12.2024, 16:00 Uhr

i Die Ladesäule an der VG-Verwaltung in Herrstein können nur Dienstfahrzeuge nutzen. Geplant ist eine weitere mit Carport und Photovoltaikanlage. Kurt Knaudt

Weshalb gelingt die Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität nicht? Ein Grund dafür könnten die mangelhaften Rahmenbedingungen in ländlichen Regionen sein.

Ein Grund, woran es bei der Verkehrswende hin zu mehr Elektromobilität hapert, wurde in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der VG Herrstein-Rhaunen deutlich. Als Klimawandel- und Mobilitätsmanagerin Anna Dorn in einem Vortrag über ihre Aktivitäten berichtete, dass einige der von ihr angeschriebenen Ortsgemeinden grundsätzlich Interesse an einer Ladesäule haben, aber keine aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen darin ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen