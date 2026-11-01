Baumholder und die USA Trotz Trumps Fallstricken das Vertrauen bewahren Sascha Saueressig 01.11.2026, 09:00 Uhr

i Dr. Florian Böller, Privatdozent am Heidelberg Center for American Studies, gibt einen tiefen Einblick in die deutsch-amerikanischen Beziehungen und die aktuelle Vertrauenskrise zwischen Donald Trump und dem Rest der westlichen Welt. Sascha Saueressig

Politisch ist das deutsch-amerikanische Verhältnis gespannt. Und doch blicken insbesondere die Regionen mit US‑Streitkräften gespannt auf die anstehenden Wahlen. Dr. Florian Böller beleuchtet in Baumholder die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen.

Nicht nur in den USA wird der Ausgang der Zwischenwahlen zum Senat und Kongress mit Spannung verfolgt, auch in Deutschland und insbesondere in Rheinland-Pfalz mit seinen engen Verflechtungen mit den US-Streitkräften wird genau hingeschaut. Auch in Baumholder.







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