Politisch ist das deutsch-amerikanische Verhältnis gespannt. Und doch blicken insbesondere die Regionen mit US‑Streitkräften gespannt auf die anstehenden Wahlen. Dr. Florian Böller beleuchtet in Baumholder die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen.
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Nicht nur in den USA wird der Ausgang der Zwischenwahlen zum Senat und Kongress mit Spannung verfolgt, auch in Deutschland und insbesondere in Rheinland-Pfalz mit seinen engen Verflechtungen mit den US-Streitkräften wird genau hingeschaut. Auch in Baumholder.