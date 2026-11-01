Baumholder und die USA
Trotz Trumps Fallstricken das Vertrauen bewahren
Dr. Florian Böller, Privatdozent am Heidelberg Center for American Studies, gibt einen tiefen Einblick in die deutsch-amerikanis
Dr. Florian Böller, Privatdozent am Heidelberg Center for American Studies, gibt einen tiefen Einblick in die deutsch-amerikanischen Beziehungen und die aktuelle Vertrauenskrise zwischen Donald Trump und dem Rest der westlichen Welt.
Sascha Saueressig

Politisch ist das deutsch-amerikanische Verhältnis gespannt. Und doch blicken insbesondere die Regionen mit US‑Streitkräften gespannt auf die anstehenden Wahlen. Dr. Florian Böller beleuchtet in Baumholder die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen. 

Lesezeit 4 Minuten
Nicht nur in den USA wird der Ausgang der Zwischenwahlen zum Senat und Kongress mit Spannung verfolgt, auch in Deutschland und insbesondere in Rheinland-Pfalz mit seinen engen Verflechtungen mit den US-Streitkräften wird genau hingeschaut. Auch in Baumholder.
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