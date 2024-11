Trotz Defizit: Ja zur Bachspautzerkirb in Rhaunen

Rhaunen. Die Anfang August nach langer Pause erstmals wieder veranstaltete Bachspautzerkirb sollte vor allem dazu dienen, das Zusammengehörigkeitsgefühl in Rhaunen zu stärken, betonten Johannes Dräger und Sebastian Schäfer in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. Unter dem Strich kam dabei aber ein Defizit von rund 10.000 Euro heraus. Und während an den drei Tagen viele Besucher aus den umliegenden Dörfern da waren, machten sich ausgerechnet die Bürger aus Rhaunen rar. Der Rat sollte vor diesem Hintergrund darüber befinden, ob es dennoch eine Wiederholung geben soll.