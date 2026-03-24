Haushaltsentwurf 2026 Trotz 1 Million Minus: Birkenfelder Stadtrat stimmt zu Niels Heudtlaß 24.03.2026, 17:00 Uhr

i Im Finanzhaushalt, der auch Investitionen und die Tilgung von Schulden berücksichtigt, kann die Stadt Birkenfeld in der Haushaltsplanung für 2026 sogar eine schwarze Null vorweisen. Karl-Josef Hildenbrand. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rund 1 Million an neuen Krediten muss die Stadt aufnehmen. Das ist in Birkenfeld jedoch kein Anlass für düstere Gesichter – es sieht besser aus als im Entwurf 2025. Und da fiel das Finanzergebnis am Jahresende deutlich besser aus als die Planung.

Der Ergebnishaushalt der Stadt Birkenfeld, der Erträge wie Steuern oder Zuweisungen den Kosten wie Personal oder Sachkosten gegenüberstellt, in der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 ist nicht ausgeglichen. Rund minus 528.000 Euro stehen dort unter dem Strich.







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