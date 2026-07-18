Brandgefahr Kreis Birkenfeld Trockene Böden: Die Situation ist angespannt Christian Schulz 18.07.2026, 12:00 Uhr

i TSFW Waldbrand der VG Birkenfeld mit Allrad auf einem Militärfahrgestell. Das Fahrzeug verfügt über einen 750 Liter Tank und kommt mit seiner Geländegängigkeit im Wald gut zurecht. Christian Schulz. Hosser

Trockenheit erhöht die Waldbrandgefahr im Kreis Birkenfeld. Forst- und Feuerwehrkräfte sind alarmiert. Welche Maßnahmen greifen und warum die Bürger besonders gefordert sind.

Die anhaltende Trockenheit bereitet den Forst- und Feuerwehrverantwortlichen im Kreis Birkenfeld Sorgen. Die Waldbrandgefahr erfordert sowohl von den Einsatzkräften als auch von der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit. Revierleiter Christian Sanders vom Forstamt Birkenfeld beschreibt die aktuelle Situation als angespannt.







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