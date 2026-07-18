Trockenheit erhöht die Waldbrandgefahr im Kreis Birkenfeld. Forst- und Feuerwehrkräfte sind alarmiert. Welche Maßnahmen greifen und warum die Bürger besonders gefordert sind.
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Die anhaltende Trockenheit bereitet den Forst- und Feuerwehrverantwortlichen im Kreis Birkenfeld Sorgen. Die Waldbrandgefahr erfordert sowohl von den Einsatzkräften als auch von der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit. Revierleiter Christian Sanders vom Forstamt Birkenfeld beschreibt die aktuelle Situation als angespannt.