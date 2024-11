12 Gemeinden der VG betroffen Trinkwasser in Baumholder muss abgekocht werden¶ 15.11.2024, 18:01 Uhr

Die Kreisverwaltung hat am Freitagnachmittag mitgeteilt, dass es Verunreinigungen in Teilen der Wasserversorgung in der VG Baumholder gibt. Zwölf von 14 Orten sind betroffen. Ausgenommen sind nur Frauenberg, Reichenbach sowie die US-Liegenschaft.

Im Rahmen einer turnusmäßigen Trinkwasserüberprüfung wurde im Versorgungsgebiet der Verbandsgemeinde Baumholder Keimbelastungen festgestellt. Daher hat das Gesundheitsamt in Idar-Oberstein aus Vorsorgegründen und zur Sicherheit der Bürger am Freitagnachmittag ein Abkochgebot für zwölf der 14 Orte in der Verbandsgemeinde Baumholder angeordnet.

