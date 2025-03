Die Reinigung des Schmutzwassers in der US-Liegenschaft obliegt den VG-Werken. In diesem Zusammenhang sind sie auch für die Kontrolle und Wartung von insgesamt 58 Koaleszenzabscheider n verantwortlich. Werkleiter Christoph Donie erläuterte den Ausschussmitgliedern, dass die Öl-, Benzin- und Schmutzabscheider monatlich zu kontrollieren seien und eine halbjährliche Wartung gemäß DIN vorgeschrieben sei. Vor diesem Hintergrund hatten die Werke vier Fachfirmen angeschrieben und um Angebote gebeten. Diese sind auf ein Jahr ausgeschrieben, mit der beiderseitigen Option dies für zwei weitere Jahre zu verlängern. „Für mehr als drei Jahre dürfen wir einen solchen Wartungsvertrag nicht ausschreiben“, erklärte der Werkleiter. Dabei lag das günstigste Angebot der Firma Kanaltechnik Martini bei 33.500 Euro

Einzelpreis pro Prüfung

Darüber hinaus sind die Abscheider alle fünf Jahre einer Generalprüfung mit Ausbau, Reinigung und dem Ersatz verschlissener Teile zu unterziehen, um die Dichtigkeit der Geräte sicherzustellen. Auch hierfür holten die Werke Angebote ein und schlugen aus drei Vorlagen das Angebot der Firma Remondis vor. Es sei ein Festpreis pro Anlage vereinbart, da in jedem Jahr eine unterschiedliche Zahl von Abscheidern zur Fünfjahresprüfung anfalle.

Dies sei mit knapp 3200 Euro pro zu prüfendem Abscheider der günstigste Anbieter, sagte Donie: „Das Angebot liegt weit unter der üblichen Marktlage und ist daher als sehr günstig zu bewerten.“ Zudem war Remondis bereits für die Werke tätig und kenne sich in der US-Liegenschaft auch aus, was ein weiterer Pluspunkt sei. „Manche Firmen können nicht einschätzen, was für eine Arbeit und welche Rahmenbedingungen in der US-Liegenschaft zu beachten sind“, berichtete Donie weiter. Daher sei er froh, auch hier einen Jahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung abschließen zu können.

Entsorgungsmengen werden genau abgerechnet

In diesem Rahmen seien auch die Entsorgung und Reinigung der Fett-, Öl- und Benzinabscheidern in der US-Liegenschaft neu ausgeschrieben worden. Neben den 58 Benzin- und Ölabscheidern gebe es auch 15 reine Fettabscheider, für deren Reinigung man zuständig sei. Fettabscheider müssen einmal im Monat gereinigt werden, bei den Koaleszenzabscheidern für Trieb- und Schmierstoffe sei ein Wechsel des Filters erforderlich, wenn ein Verschmutzungsgrad von 50 Prozent erreicht sei oder es zu einem Unfall kam. Zudem müsse das Material abgesaugt und entsorgt werden.

„Die Entsorgung wird jedes Jahr spitz abgerechnet“, schilderte Donie. Das günstigste Angebot legte die Firma AST Abwasser-Sanierungs-Technik aus Pirmasens vor, die für die Reinigung der Fettabscheider 26.300 Euro und für die Ölabscheider eine Summe von 44.300 Euro veranschlagt hat. Die Firma AST ist schon viele Jahre als Entsorger in der US-Liegenschaft sowie an deren US-Standorten in der Pfalz tätig. Die wissen, was sie tun“, erklärte der Werkleiter.

Dichtigkeitsprüfung alle fünf Jahre

Ebenfalls neu vergeben wurde der Jahresvertrag zur Sanierung von Abscheideanlagen in der US-Liegenschaft. Dabei geht es um Unterhaltungsmaßnahmen an den Bauwerken, in denen die Abscheider verbaut sind, damit keine belasteten Flüssigkeiten in den Untergrund sickern. Donie erläuterte, das beauftragte Unternehmen müsse regelmäßig den Beton und die Beschichtung überprüfen und im Zweifel Anlagen sanieren. So seien im Vorjahr neun Anlagen grundsaniert worden. Dazu gehöre eine neue Abdichtung sowie eine externe Prüfung der Dichtigkeit. Der günstigste Bieter mit 4570 Euro sei die Firma Abscheider Werkstatt aus Dilligen, die bereits seit vier Jahren am Standort tätig sei. Auch die Sicherheits- und Gesundheitskoordination in der Liegenschaft wurde neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das Ingenieurbüro Hub für einen Betrag von 0,85 Prozent der Baukosten. Hub bringe die entsprechende Erfahrung mit, da das Büro seit Jahren fast alle Baumaßnahme in der US-Liegenschaft mit seinen Fachleuten begleite.

ADD fordert Schmutzfrachtberechnung

Der Werksausschuss hat die Schmutzfrachtberechnung für die Abwassergruppe Unnertal an das Büro Hartmann und Müller für die Summe von 16.400 Euro vergeben, um den geplanten Anschluss des Breitsesterhofs an die Kläranlage Unnertal zu bewerten. Die Aufsichtsdirektion habe eine sehr umfangreiche Berechnung angefordert, ohne die es keine Genehmigung zur Einleitung des Schmutzwassers vom Breitsesterhof geben werde. Da das Planungsbüro auch den Bau der Verbindungsleitung sowie Pumpanlage plane, sei die Kombination sinnvoll, sagte Donie.