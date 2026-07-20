Beim Veitsrodter Prämienmarkt Treue Marktbesucher gewinnen 10.000 Euro 20.07.2026, 08:00 Uhr

i Gertrud und Gerhard Müller freuen sich über ihren Gewinn von 10.000 Euro beim Veitsrodter Prämienmarkt, unterstützt von Freunden. Jürgen Schneider

Ein Ehepaar, das seit 50 Jahren kommt, erlebt beim Veitsrodter Prämienmarkt eine überraschende Wendung. Die Losaktion füllt nicht nur die Kasse – der Erlös sichert die Tierprämierungen im Dorf.

Seit 50 Jahren besuchen Gertrud und Gerhard Müller aus Idar-Oberstein den Veitsrodter Prämienmarkt. Jedes Mal nahmen sie mit ein paar Losen an der Verlosung teil. Diesmal gewannen die treuen Marktbesucher sogar den Hauptpreis von 10.000 Euro.Brunhilde Schneider und ihr Team freuten sich, dass auch in diesem Jahr wieder alle 12.







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