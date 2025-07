Emil Morsch will die dritte Auflage des Taschenwörterbuchs des Birkenfelder Dialekts herausgeben. Zu diesem Zweck lädt Morsch die Kenner des Dialekts zur Mitwirkung ein. So soll die Mundart erhalten bleiben.

Aaschkräza, drongge, Fiagel, graainsche und knäbsche – was vielen, die neu in der Birkenfelder Region sind, wie Buchstabensalat vorkommen mag, weckt bei den Ur-Birkenfeldern Heimatgefühle. Denn all diese Worte stammen aus dem Birkenfelder Dialekt. Hier stehen, lautmalerisch in Schriftform gebracht, die Wörter für Hagebutte, schwindlig, Ferkel, wehleidig und Geschlechtsverkehr, entnommen aus der zweiten Auflage des Taschenwörterbuchs des Birkenfelder Dialekts, das Otto und Peter Schöndorf Ende der 80er-Jahre herausbrachten. „Der Dialekt, das ist Birkenfelder Kultur und es wäre sehr schade, wenn er verloren gehen würde“, sagt Emil Morsch, der vor Kurzem die Rechte an dem Nachschlagewerk für den Birkenfelder Dialekt erworben hat. „Ich höre den Birkenfelder Dialekt immer seltener und wenn fast ausschließlich von älteren Personen. Ich glaube, dass er fast ausgestorben ist“, berichtet Morsch. Die vielen Zugezogenen in das Birkenfelder Land hätten wenig Interesse, den Dialekt weiterzutragen. „Deswegen ist es jetzt an der Zeit sich für den Erhalt einzusetzen und ich will meinen Teil dazu beitragen“, sagt Morsch.

Treffen zum Austausch über Birkenfelder Dialekt geplant.

Er habe die Rechte an dem Taschenwörterbuch des Birkenfelder Dialekts erworben, um eine dritte Auflage in naher Zukunft herauszubringen. Das könne er allerdings nicht allein tun. „Ich bin kein Ur-Birkenfelder, ich bin im Saarland aufgewachsen.“ Deswegen wendet sich Morsch an die Birkenfelder, die den Dialekt selbst noch nutzen, oder ihn durch ihre Eltern oder Großeltern mit der Muttermilch aufgesogen haben. Denn die dritte Auflage soll umfangreicher als ihre Vorgänger werden und so eine möglichst breite Spannweite des Birkenfelder Dialekts nachschlagbar machen. „Dafür brauche ich aber die Ideen der Birkenfelder: Was wurde in den bisherigen Auflagen vergessen, was muss unbedingt rein, wie lässt sich das Werk auch über ein reines Wörterbuch hinaus erweitern?“, sagt Morsch.

Birkenfelder Dialekt-Kenner gesucht

Wer Interesse hat, zum Erhalt des Birkenfelder Dialekts beizutragen und die dritte Auflage des „Taschenwörterbuch des Birkenfelder Dialekts“ mitzugestalten, kann Emil Morsch per E-Mail an emil.morsch@web.de kontaktieren.

Zu diesem Zweck will er, wenn sich genug Interessenten melden, ein Treffen in Birkenfeld veranstalten, um Ideen, Wörter und Ausdrucksweisen zu sammeln. „Dann können wir Seite für Seite die alte Auflage durchgehen und ergänzen“, beschreibt Morsch seine Pläne. Dabei sei er sehr offen für die Anregungen. „Ich will nichts vorgeben, es soll ein Gemeinschaftsprojekt werden.“

Ein Fenster in die Geschichte

Doch warum setzt sich Morsch so für den Erhalt des Dialekts ein? „Der Birkenfelder Dialekt ist wunderbar ulkig“, sagt er mit einem Lachen. „Aber er ist auch ein Fenster in die Geschichte der Region und Mentalität ihrer Bewohner.“ Von 1817 bis 1937 war das Fürstentum Birkenfeld Teil des Großherzogtums und späteren Freistaats Oldenburg. Morsch zufolge stamme vieles aus dem Birkenfelder Dialekt aus dem Oldenburgischen. Deswegen lasse sich auch eine Verwandtschaft mit örtlichen Ausprägungen des saarländischen Dialekts feststellen. „Als ich damals nach Birkenfeld gezogen bin, fiel mir relativ schnell auf: Die schwätzen fast, wie wir im Saarland geschwätzt haben“, sagt Morsch mit einem Augenzwinkern. Denn zum Fürstentum Birkenfeld gehörten damals auch die Kantone Wadern und St. Wendel, deren Gebiete heute Teil des Saarlandes sind. „Wenn ein Dialekt verloren geht, stirbt mit ihm auch ein Stück Geschichte, Mentalität und Kultur“, sagt Morsch.

Und es wäre doch wirklich schade, wenn Wörter wie „griiwe’schnes“ (Herpes im Mundbereich), lauf’daba (Durchfall) oder bro’foasch (energisch) für immer verloren gehen würden.