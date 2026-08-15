Hospizdienst Obere Nahe
Trauercafé hilft beim schwierigen Umgang mit dem Tod
Mit der Trauer nicht allein: Im Trauercafé treffen sich Gleichbetroffene und können sich austauschen.
Mit der Trauer nicht allein: Im Trauercafé treffen sich Gleichbetroffene und können sich austauschen.
Ambulanter Hospizdienst Obere Nahe

Der Umgang mit Trauer beim Verlust einer geliebten Person ist schwierig. Der Hospizdienst Obere Nahe bietet mit dem Trauercafé Hilfe an. Rainer Venzke nutzt das Angebot gerne und erzählt von seinen Erfahrungen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Hospizdienst Obere Nahe lädt jeden ersten Donnerstag im Monat in seine Räume in die Hauptstraße 105, Idar-Oberstein, zum Trauercafé von 15 bis 17 Uhr ein. Gestaltet wird der Nachmittag von qualifizierten Trauerbegleiterinnen. Teilnehmen dürfen alle, denen es ein Bedürfnis ist, die in der Trauer nicht allein sein wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen möchten und in der Begegnung mit ihnen Kraft finden, um den eigenen Weg der ...
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