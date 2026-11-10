Sie haben die Karte auf mehr als 30 Pizzasorten erweitert: Elifnur und Süleyman Gültekin sind die neuen Betreiber der Schleiferstube in Tiefenstein. Claus und Erika Dreher haben sich als Betreiber nach über 46 Jahren zurückzogen.
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Es war die nächste Hiobsbotschaft aus der Gastronomie: Claus und Erika Dreher kündigten an, ihre Gaststätte Schleiferstube in Tiefenstein aus Alters- und gesundheitlichen Gründen zum 30. Juni zu schließen. Das löste große Enttäuschung nicht nur im nördlichen Stadtteil Idar-Obersteins aus.