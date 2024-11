Herrstein Traditioneller Krammarkt inmitten von Fachwerkkulisse 05.11.2024, 17:00 Uhr

i An 70 Ständen konnten sich die Marktbesucher durch verschiedenste Waren stöbern. Günter Weinsheimer

Das waren zwei schöne Martinimarkttage, die am Wochenende über die Bühne gingen. Die Besucherzahlen konnten am Sonntag noch getoppt werden, zumal auch ab und an die Sonne den Weg durch die Wolken fand. Die Besucher waren begeistert, diesen traditionellen Krammarkt inmitten der malerischen Fachwerkkulisse des historischen Ortskerns in vorweihnachtlichem Flair vorzufinden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen