Verhandlung am Landgericht Toxische Beziehung endete mit Gewalt Günter Schönweiler 17.01.2025, 11:30 Uhr

i Symbolbild dpa

Eifersucht, Besitzansprüche, Alkohol, Drogen, am Ende Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Das jedenfalls wird einem 19-jährigen Ukrainer vorgeworfen. Er muss sich derzeit am Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

Diese Hauptverhandlung vor der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach hat es in sich: Vergewaltigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung über mehrere Stunden am 10. Februar 2024 sowie versuchter Totschlag und Körperverletzung am 13.

