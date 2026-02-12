Visitenkarte der Stadt
Tourist-Information Idar-Oberstein: Endlich schöner!
Karina Wagner, Leiterin der Tourist-Info in Herrstein, OB Frank Frühauf und Wirtschaftsförderin Sarah Wagner (rechts) freuen sic
Karina Wagner, Leiterin der Tourist-Info in Herrstein, OB Frank Frühauf und Wirtschaftsförderin Sarah Wagner (rechts) freuen sich über die gelungene Umgestaltung.
Vera Müller

Im Oktober 2025 wurde die Umgestaltung der Tourist-Information Idar-Oberstein beschlossen. Nun sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Vom Ergebnis konnten sich nun Interessierte überzeugen. 

Lesezeit 2 Minuten
Fensterfolien im Außenbereich, die Sehenswürdigkeiten des Edelsteinlandes zeigen, pinkfarbene Akzente, Holzelemente, die zum Nationalpark passen, eine Kinderecke, ansprechende Regale mit Infomaterial, interaktive Bildschirme und digitale Broschüren: Die städtische Tourist-Info am Marktplatz Oberstein ist endlich schöner und moderner.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren