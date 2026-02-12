Visitenkarte der Stadt Tourist-Information Idar-Oberstein: Endlich schöner! Vera Müller 12.02.2026, 08:37 Uhr

i Karina Wagner, Leiterin der Tourist-Info in Herrstein, OB Frank Frühauf und Wirtschaftsförderin Sarah Wagner (rechts) freuen sich über die gelungene Umgestaltung. Vera Müller

Im Oktober 2025 wurde die Umgestaltung der Tourist-Information Idar-Oberstein beschlossen. Nun sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Vom Ergebnis konnten sich nun Interessierte überzeugen.

Fensterfolien im Außenbereich, die Sehenswürdigkeiten des Edelsteinlandes zeigen, pinkfarbene Akzente, Holzelemente, die zum Nationalpark passen, eine Kinderecke, ansprechende Regale mit Infomaterial, interaktive Bildschirme und digitale Broschüren: Die städtische Tourist-Info am Marktplatz Oberstein ist endlich schöner und moderner.







