Im Oktober 2025 wurde die Umgestaltung der Tourist-Information Idar-Oberstein beschlossen. Nun sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Vom Ergebnis konnten sich nun Interessierte überzeugen.
Fensterfolien im Außenbereich, die Sehenswürdigkeiten des Edelsteinlandes zeigen, pinkfarbene Akzente, Holzelemente, die zum Nationalpark passen, eine Kinderecke, ansprechende Regale mit Infomaterial, interaktive Bildschirme und digitale Broschüren: Die städtische Tourist-Info am Marktplatz Oberstein ist endlich schöner und moderner.