Wirtschaftsförderung im Boot Tourist-Info Idar-Oberstein hat aktuell keine Leitung Vera Müller 10.03.2026, 10:00 Uhr

i Die Wirtschaftsförderinnen Caroline Pehlke (links) und Sarah Wagner haben die kommissarische Leitung der Tourist-Information Idar-Oberstein übernommen. Nikas Welt - Nikola Krieger

Die neu gestaltete Tourist-Info Idar-Oberstein gefällt den Besuchern. Allerdings gibt es aktuell nur eine kommissarische Leitung, die die Wirtschaftsförderung mit übernimmt.

Die kommissarische Leitung der Tourist-Information (TI) liegt seit Mitte Dezember 2025 im Sachgebiet der Wirtschaftsförderung bei Sarah Wagner und Caroline Pehlke. Das Duo übernimmt das Aufgabengebiet von Dietmar Brunk, der andere Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung wahrnimmt, zusätzlich zu den Themen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketingvereins für den Zeitraum, bis eine neue Personalie im Bereich der TI gefunden wird.







