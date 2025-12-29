Tourismus soll in Idar-Oberstein an Gewicht gewinnen 

Seit 2022 hatte sich die Stadt Idar-Oberstein im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ intensiv mit der Weiterentwicklung ihrer beiden Innenstädte beschäftigt. Im September war Schluss. Wie geht es nun weiter?
Caroline Pehlke und Sarah Wagner von der städtischen Wirtschaftsförderung sind sich einig: „In einer kurzen Weihnachtspause heißt es erst einmal durchatmen und wieder durchstarten. „Danach geht’s mit klarem Fahrplan in die Zukunft: Für die Wirtschaftsförderung der Stadt steht das Jahr 2026 ganz im Zeichen zentraler Entwicklungsprozesse und neuer Impulse für Idar-Oberstein.