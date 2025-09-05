Die Tourismus-Organisationen Naheland und Hunsrück fusionieren zur „Hunsrück-Nahe-Touristik GmbH“, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Auch Idar-Oberstein ist ein Baustein im neuen System.

Die geplante Fusion der Naheland-Touristik GmbH mit der Hunsrück-Touristik GmbH zur neuen Hunsrück-Nahe-Tourismus GmbH zum 1. Januar 2026 hat den Kreisausschuss bereits beschäftigt, nun gab auch der Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein grünes Licht. Das Ziel ist klar definiert: Die durch die Landkreise und den Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. unterstützte Verschmelzung soll die Sichtbarkeit erhöhen und die touristischen Potenziale der Region optimal nutzen. So könnten die mediale Reichweite vervielfacht, Doppelstrukturen abgebaut und (finanzielle) Synergien zwischen den Landkreisen genutzt werden, sind die Initiatoren überzeugt. Kern der Verschmelzung der Gesellschaften ist die Neuordnung der Tourismusmanagement- und Marketingstrukturen.

Nun stand das Thema im Fokus der ersten Hauptausschusssitzung nach der Sommerpause. Klares Votum ohne Diskussion: Der vorgesehenen Verschmelzung und dem damit verbundenen Finanzierungsmodell wurde zugestimmt. Der Eintritt als Mitglied in den neu zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. wurde beschlossen. Ebenso erfolgt die Beteiligung an den zwei entstehenden Produkteinheiten Bike-Region und Genuss-Region.

Beitrag in Höhe von 6000 Euro

Die Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH wird finanziell von den sechs Landkreisen Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mainz-Bingen und Rhein-Hunsrück getragen. Als Gesellschafter der GmbH beteiligen sich die Landkreise finanziell auf Basis eines Einwohnerschlüssels. Die Stadt Idar-Oberstein selbst ist kein Gesellschafter, sondern über einen neu zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe e.V. vertreten. Als Mitglied dieses Vereins beteiligt sie sich mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von 6000 Euro. Zusätzlich erfolgt eine produktbezogene finanzielle Beteiligung. Zukünftig erfolgt die Beteiligung der Stadt Idar-Oberstein an der Produkteinheit Genuss-Region (4760 Euro jährlich, bis 2028 voraussichtlich mit einer Leader-Anschubfinanzierung) und der Produkteinheit Bike-Region (4760 Euro jährlich). Bereits aktuell werden für den Tourismus durch die Stadt Idar-Oberstein Finanzmittel für die Naheland-Touristik in Höhe von 17.702 Euro bereitgestellt, sodass die finanzielle Beteiligung der Stadt etwas geringer werden wird.

Intensive Kooperation

Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen beteiligt sich an den Produkteinheiten Wandern/Hildegard von Bingen-Pilgerwanderweg und Nationalpark-Region, sodass aufgrund der interkommunalen Kooperation die Marketingorganisation EdelSteinLand an allen vier Produkteinheiten beteiligt ist.

Finanziell hat die Übertragung der Tourismusförderung zur Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH für die Stadt daher keine negativen Auswirkungen. Die Zuwendungen werden mit der Betriebsaufnahme der Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH lediglich über den Tourismusverband an die GmbH übertragen, da hier zukünftig alle Aufgaben gebündelt wahrgenommen werden, heißt es vonseiten der Verwaltung.