Niklas Märkl, Radprofi beim holländischen Rennstall Team Picnic Post NL, fährt erstmals die Tour de France mit. Was nur wenige wissen: Sein Geburtsort ist Weiersbach. Seine Eltern wohnten um die Jahrtausendwende etwa fünf Jahre im Ortsteil von Hoppstädten-Weiersbach. Sein Opa betrieb ein Baugeschäft und hatte damals mehrere Häuser in Weiersbach errichtet, wovon eines von der Familie Märkl bewohnt wurde. Etwa 2002 verzog die Familie nach Queidersbach in der Pfalz (Landkreis Kaiserslautern), weil Andreas Märkl Trainer für Radsport am Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern wurde, einer Eliteschule des Sports mit den Schwerpunkten Fußball und Radsport. Er ist zudem Vorsitzender des Radsportvereins RSC Linden im Nachbarort von Queidersbach sowie Präsident des rheinland-pfälzischen Radsportverbands und richtete vor Kurzem die Deutsche Straßenmeisterschaft in der Region aus.

i Niklas Märkl mit seinen Eltern kurz vor dem Grand Depart der Tour de France. Andreas Lemens

Andreas Lemens, ein damaliger Nachbar der Märkls, der immer noch in Weiersbach wohnt, erzählt, dass die Familie damals etwas im Jahr 2000 schon die Tour zusammen mit ihm besucht habe, um die letzte Etappe, die in Paris auf der Champs Élysées endet, anzuschauen. Da Niklas damals noch ein Säugling gewesen sei, habe die Mutter ihn gestillt und gesagt: „Jetzt hat er die Tour mit der Muttermilch eingesogen“, blickt Lemens zurück. Wie wahr diese Worte waren, das habe sich damals niemand ausmalen können.

i Ein weiterer bekannter Sportler, der Biathlet Simon Kaiser war Märkls direkter Nachbar zu Kinderzeiten in Weiersbach. Martin Schutt. picture alliance/dpa

Niklas Märkls direkter Nachbar in Bobbycar-Zeiten war Simon Kaiser, der im Biathlon-Weltcup startet. Beiden zu Ehren hat die alte Nachbarschaft nun neue Straßenschilder anfertigen lassen und in Weiersbach aufgehängt. Die beiden Sportler sind aber nicht die einzigen Sportgrößen, die aus dem Ortsteil kommen. Kunibert Bock war 1990 erster Deutscher Mountainbike-Meister in der Seniorenklasse. Martin Müller ist aktueller Deutscher Meister im Kettlebell, einer Kraftsportart. Werner Mörsdorf war Fußballbundesligaspieler beim FC Homburg und bestritt ein UEFA-Cup Spiel mit den Profis des 1. FC Kaiserslautern.