Rätselhafter Fund Toter Wolf im Hochwald: Warum lag Tier in Kapelle? 16.01.2026, 06:00 Uhr

i Am Sonntag wurde in einer Kapelle im Wald nahe dem Forsthaus Klink (Foto) ein toter Jungwolf entdeckt - ein Fundort, der viele Fragen aufwirft. Florian Blaes

Die Begleitumstände sind seltsam, wenn nicht mysteriös. Der bei Waldweiler gefundene tote Wolf soll bei einem Verkehrsunfall getötet worden sein. Er lag aber in einer Kapelle.

Das hat in Waldweiler und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt: Am Sonntag ist bei Waldweiler ein toter Wolf gefunden worden. In einer Kapelle im Wald nahe des Forsthauses Klink. Ein ungewöhnlicher Fundort, der viele Fragen aufwirft. Am Montag hatte das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) eine kurze Pressemeldung herausgegeben, in der der Fund eines toten Wolfs in Waldweiler bestätigt wurde.







