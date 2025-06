Die After Work-Reihe in Idar bleiben beliebt. Und das Wetter bot sogar ein paar Sonnenstrahlen. „Man merkt, dass die Veranstaltungsreihe bei den Leuten angekommen ist und sich etabliert hat“, sagen die Veranstalterinnen, die Wirtschaftsförderinnen Carolin Pehlke und Sarah Wagner. Dieses Mal gab es sogar zahlreiche Besucher aus dem Umland, die das After Work-Erlebnis auch gern mit einem Essen in den angrenzenden Gastronomiebetrieben verbunden haben.

Die regionale Band Alles sorgte mit ihrer Bühnenpräsenz und direkten Ansprache des Publikums für eine schwungvolle Stimmung. Simon Klein, Leadsänger der Band aus Vollmersbach, war genauso begeistert wie die Standbetreiber am Platz: „Wir freuen uns schon jetzt auf die beiden letzten After Work-Events für dieses Jahr am 3. Juli und am 4. September.“ Für beide Events haben sich Pehlke und Wagner noch einmal etwas einfallen lassen.

i Plaudern und genießen, dazu Musik: Den Gästen gefällt es. Fotostudio Hosser. Hosser

Am 3. Juli wird Elliot zu Gast sein, eine Band mit langer Tradition und überregionalem Bekanntheitsgrad: zuletzt am vergangenen Sonntag im ZDF-Fernsehgarten zu sehen als Begleitband von Joey Heindle. Elliot war in der Vergangenheit zudem mehrfach zu Gast auf dem Idar-Obersteiner Spießbratenfest. Die Gruppe hat eine lange Bandhistorie und stand schon mit diversen namhaften und bekannten Künstlern auf der Bühne. Sie wurde bereits 1997 gegründet und spielt seit 2018 in der aktuellen Besetzung. Ihr Anspruch von Beginn an: die authentische, gleichzeitig aber eigenständige sowie zeitgemäße Interpretation bekannter Songs aus Rock, Pop, NDW und TOP 40, verbunden mit der Einbindung des Publikums in das Konzertgeschehen.

„Wir freuen uns, dass wir über das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren eine solch großartige Band bei unserem After Work spielen lassen können“, sagt Pehlke. Beim letzten After Work wird DJ KFR, Florian Reidenbach aus Idar-Oberstein, auflegen. Clubsounds, Cocktails und Chillen stehen als Motto über der Veranstaltung.

„Wir sind nicht auf eine bestimmte Stilrichtung bei den After Work-Events festgelegt. Hauptsache ist, dass es den Besuchern Freude macht und man ein breites Publikum ansprechen kann“, sagt Wagner. After Work stehe für gute Laune, gechillte Atmosphäre und das Zusammentreffen vieler netter Menschen.

Eine kleine Vorankündigung können die beiden schon liefern: Am Samstag, 13. September, wird es ein großes Abschlussfest vom Projekt Citymood geben. Unter dem Motto „Citymood and Friends“ ist ein buntes Rahmenprogramm für Familien, Kinder und natürlich auch für die Liebhaber des After Works in Vorbereitung. Es wird die Möglichkeit geben, sich über das Projekt Citymood zu informieren, aber auch zu feiern und Spaß zu haben.