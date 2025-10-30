Kunst made in Idar-Oberstein Tonnenschweres Edelsteinobjekt steht nun in Luxemburg 30.10.2025, 11:00 Uhr

i Christian Lorenz beim Arbeiten am Objekt: Eine aufwendige Vorgehensweise war nötig. Christian Lorenz

Ein mit Edelsteinen ummanteltes Kunstobjekt, das 4,5 Meter hoch, rund 25 Tonnen schwer ist und nun in Luxemburg steht? „Made in Idar-Oberstein“ macht das möglich.

Wenn Kreativität auf Können trifft, kann Großes entstehen: in diesem Fall das Kunst-Objekt „GENUS“ für den „Garten der Mehrsprachigkeit“ in der Stadt Luxemburg, der sich unweit des Europäischen Gerichtshofs befindet. Das mit Edelsteinen ummantelte Objekt, ein echtes Schwergewicht, ist rund 4,5 Meter hoch und wiegt rund 25 Tonnen.







