Toms Meisterwerk steht jetzt im Museum

Die 2,10 Meter hohe Edelstein-Stele „Vision in Crystal“, Lebenswerk von Tom Munsteiner, hat jetzt ihren Platz im Alfie Norville Gem and Mineral Museum in Tucson/Arizona gefunden.

Mit überwältigenden Eindrücken sind Jutta und Philipp Munsteiner aus Tucson/Arizona zurückgekehrt. Auf der International Gem and Mineral Show in der US-Stadt, an der traditionell auch viele Firmen aus der Edelsteinregion Idar-Oberstein teilnahmen, wurde nicht nur des Lebenswerks von Tom und Bernd Munsteiner gedacht, die Edelsteingestalterin aus Stipshausen wurde zudem mit zwei wichtigen Preisen, den AGTA Spectrum Awards, ausgezeichnet. AGTA steht für American Gem Trade Association, also die amerikanische Edelsteinhandelsgesellschaft. Die feierliche Preisverleihung fand am Schlussabend der Tucson-Messe statt.

Nach dem Tod von Bernd und Tom Munsteiner in den vergangenen beiden Jahren war es die private „Somewhere in the Rainbow“-Collection, die zu Ehren der beiden angesehenen Edelsteinkünstler eine Ausstellung mit Arbeiten aller vier Munsteiners über drei Generationen im Alfie Norville Gem and Mineral Museum der Universität Arizona zusammengestellt hatte. „Es war auch ein großes Treffen von Freunden und Kunden, also auch von Munsteiner-Schmuck aus fünf Jahrzehnten“, berichtet Jutta Munsteiner im Gespräch mit der Nahe-Zeitung. Die Ausstellung ist jetzt über zwei Jahre dort zu sehen.

Bei der Eröffnung, die vom japanischen Fernsehen aufgezeichnet wurde, gab Kuratorin Shelly Sergent einen Überblick über das Leben und Schaffen aller vier Künstler aus Stipshausen mit vielen eingespielten Fotos von epochalen Werken. Extra für die Sammlung waren wichtige Arbeiten aus privaten Sammlungen und Museen nach Tucson geholt worden. Allerdings nicht „Dom Pedro“, Bernd Munsteiners Lebenswerk. Der größte facettierte Aquamarin der Welt mit einem Gewicht von mehr als 10.000 Karat steht im Washingtoner Smithsonian Museum und darf aus Versicherungsgründen nicht mehr verliehen werden. In der Ausstellung vertreten sind aber mehrere Stücke aus dem Original-Rohstein, aus dem Bernd Munsteiner „Dom Pedro“ 1996 in vielmonatiger Arbeit schuf.

i Philipp und Jutta Munsteiner bei der AGTA-Preisverleihung Atelier Munsteiner

Neben Shelly Sergent sprachen am Eröffnungsabend auch Susan Helmich, Sammlerin und enge Freundin der Munsteiner-Familie, sowie Jürgen Henn aus Idar-Oberstein, der als erster Idar-Obersteiner Händler Arbeiten von Bernd Munsteiner vertrieb, während damals noch viele dessen Entwürfe für unverkäufliche „Hirngespinste“ hielten: „Bernd hat mir viel gegeben“, sagte Henn. Jutta Munsteiner bedankte sich für die Ausstellung und sprach von einer „Brücke von Idar-Oberstein nach Tucson“, die hier entstanden sei. Philipp Munsteiner bedankte sich mit selbstgeschliffenen Edelsteinen bei den Organisatoren der Ausstellung.

Am Ende des Abends wurde bekannt, dass die „Rainbow Collection“, hinter der ein sehr potentes Sammlerehepaar steht, Tom Munsteiners wahrscheinlich wichtigstes Werk „Visions in Crystal“ angekauft hat und dem Alfie Norville Gem and Mineral Museum zur Verfügung stellt. Die 2,10 Meter hohe Stele aus 264 Bergkristallen, Rauchquarzen und Citrinen, gefasst in ein Aluminium-Gitter, an dem Tom Munsteiner mehr als zwei Jahre arbeitete, wird dort ein weiterer Glanzpunkt der Ausstellung sein. „Optische Eindrücke von Lichtbrechung und Spiegelungen im Inneren des Steins sowie ein schimmerndes Licht- und Farbspiel offenbaren eine Seite des Kristalls, die den Klang der Zeit scheinbar hörbar macht und uns die Ewigkeit des Daseins spüren lässt“, hatte Tom Munsteiner erläutert, als die Skulptur vor Jahren erstmals im Alfie Norville Museum ausgestellt war.

Das Atelier Munsteiner war während der Tucson Gem Show erstmals dreifach präsent: Neben der Ausstellung und dem gewohnten Stand auf der Messe zudem auch noch in der Tucson Fine Mineral Gallery, wo mehr Zeit für Kundengespräche blieb.