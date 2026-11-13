Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe Toilettengang in Idar-Oberstein ist teuer Peter Bleyer

Niels Heudtlaß

Vera Müller 13.11.2026, 14:00 Uhr

i In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder. Hosser

In dieser Woche geht es in unserer Kolumne um die Kosten für Klos in Idar-Oberstein, Pfusch am Bau in Baumholder und wie der Erlös des Rampensau-Festivals in Birkenfeld zum Bau einer Schule in Afrika beiträgt.

Was kosten stille Örtchen? Falls sich das jemand mal gefragt haben sollte: Rund 220.000 Euro kostet es die Stadt jährlich, die öffentlichen Toiletten im Stadtteil Oberstein sauber zu halten, wie im Bauausschuss diese Woche deutlich wurde. Im Preis inbegriffen sind tägliche Beaufsichtigung und Reinigung der Toilettenanlagen am Deutschen Mineralienmuseum und im Bahnhof, die tägliche Reinigung der Bahnhofshalle und der Zugänge zu den ...







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