Die Geschichte um Sarah H. aus Fischbach, die vor zehn Jahren einen grausamen Tod starb, beschäftigt auch Anwalt Damian Hötger noch heute. Der Idar-Obersteiner hat eine Botschaft: „Wir müssen alle wieder mehr füreinander einstehen.“
Lesezeit 3 Minuten
Im Jahr 2011 wurde Sarah H. aus Fischbach durch die TV-Kuppelshow „Schwer verliebt“ bekannt. Fünf Jahre später starb sie – die Suche nach Liebe endete für die junge Frau aus dem Kreis Birkenfeld, die unsere Zeitung viele Jahre begleitet hat, tödlich.„Auf einem Strafrechtsseminar in Bonn“, antwortet Damian Hötger, Idar-Oberstein, damaliger Vertreter der Nebenklage des Vaters von Sarah H.