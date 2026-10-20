Sarah H. aus Fischbach Tödliche Tragödie erschüttert ihren Anwalt noch heute Vera Müller 20.10.2026, 13:18 Uhr

i Sarah H.: Ihr Tod vor zehn Jahren und die Geschichte dahinter erschüttert auch ihren Anwalt Damian Hötger nach wie vor. Benjamin Stoess

Die Geschichte um Sarah H. aus Fischbach, die vor zehn Jahren einen grausamen Tod starb, beschäftigt auch Anwalt Damian Hötger noch heute. Der Idar-Obersteiner hat eine Botschaft: „Wir müssen alle wieder mehr füreinander einstehen.“

Im Jahr 2011 wurde Sarah H. aus Fischbach durch die TV-Kuppelshow „Schwer verliebt“ bekannt. Fünf Jahre später starb sie – die Suche nach Liebe endete für die junge Frau aus dem Kreis Birkenfeld, die unsere Zeitung viele Jahre begleitet hat, tödlich.„Auf einem Strafrechtsseminar in Bonn“, antwortet Damian Hötger, Idar-Oberstein, damaliger Vertreter der Nebenklage des Vaters von Sarah H.







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