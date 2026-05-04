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Todesnachrichten: Wer Erste Hilfe für die Seele bietet
Wie geht Trauer? Wie verarbeitet man traumatischen Erlebnisse? Unterstützung erhalten Trauernde und auch Rettungskräfte im Kreis
Wie geht Trauer? Wie verarbeitet man traumatischen Erlebnisse? Unterstützung erhalten Trauernde und auch Rettungskräfte im Kreis Birkenfeld unter anderem bei der Ökumenischen Notfallseelsorge.
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Tod und Trauer, ein Leben endet – viele Leben ändern sich. Wie geht man damit um? Wo erhalten Rettungskräfte, die bei einem schweren Unfall mit Todesfolge im Einsatz sind, Unterstützung? 

Lesezeit 2 Minuten
Ein tragischer Verkehrsunfall hat jüngst die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Idar-Oberstein tief erschüttert. Ein 27-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, ein beteiligtes Fahrzeug brannte vollständig aus. Auch innerhalb der Mannschaft wurde das Geschehen intensiv aufgearbeitet.

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