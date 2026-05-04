Tod und Trauer, ein Leben endet – viele Leben ändern sich. Wie geht man damit um? Wo erhalten Rettungskräfte, die bei einem schweren Unfall mit Todesfolge im Einsatz sind, Unterstützung?
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Ein tragischer Verkehrsunfall hat jüngst die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Idar-Oberstein tief erschüttert. Ein 27-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, ein beteiligtes Fahrzeug brannte vollständig aus. Auch innerhalb der Mannschaft wurde das Geschehen intensiv aufgearbeitet.