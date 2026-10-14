Gefallener aus Idar-Oberstein Tod von Alfred Dahlheimer: Tagebuch gibt Einblicke Peter Bleyer 14.10.2026, 15:00 Uhr

i Auf einer Gedenktafel wie dieser könnte der Name von Alfred Dahlheimer zu finden sein. Reiner Drumm. RD

Wer war der Soldat Alfred Dahlheimer aus Idar-Oberstein? Hat er noch Angehörige, die seinen Namen kennen? In einem Tagebuch wird er erwähnt. Auch ein Gefecht wird geschildert, das im Zusammenhang mit seinem Tod stehen könnte.

Die Suche nach Angehörigen von Alfred Dahlheimer dauert an. Wer kennt seinen Namen oder ist vielleicht sogar mit ihm verwandt? Der Idar-Obersteiner ist aller Wahrscheinlichkeit nach während des Zweiten Weltkriegs – im Oktober 1943 – auf dem Gebiet der heutigen Ukraine gefallen.







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