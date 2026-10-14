Wer war der Soldat Alfred Dahlheimer aus Idar-Oberstein? Hat er noch Angehörige, die seinen Namen kennen? In einem Tagebuch wird er erwähnt. Auch ein Gefecht wird geschildert, das im Zusammenhang mit seinem Tod stehen könnte.
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Die Suche nach Angehörigen von Alfred Dahlheimer dauert an. Wer kennt seinen Namen oder ist vielleicht sogar mit ihm verwandt? Der Idar-Obersteiner ist aller Wahrscheinlichkeit nach während des Zweiten Weltkriegs – im Oktober 1943 – auf dem Gebiet der heutigen Ukraine gefallen.