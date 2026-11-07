Nach Feuer in Birkenfeld
Tipps für den Schutz gegen Kaminbrände
Kaminbrände sehen spektakulär aus. Bei schnellem Eingreifen der Feuerwehr und einem Schornsteinfeger können größere Schäden am H
Kaminbrände sehen spektakulär aus. Bei schnellem Eingreifen der Feuerwehr und einem Schornsteinfeger können größere Schäden am Haus meist verhindert werden.
HOSSER. Hosser

Die Heizperiode beginnt und der Kaminofen bietet besondere Gemütlichkeit, bringt aber Gefahren mit sich. Die Feuerwehr gibt Hinweise, wie Brände vermieden werden können. So können Besitzer ihren Kaminofen im Winter ohne Sorge genießen. 

Lesezeit 1 Minute
Sobald die Temperaturen sinken und die Heizperiode beginnt, werden vielerorts wieder die Kaminöfen angezündet. Erfahrungsgemäß startet damit die Zeit der Kaminbrände. Mit einigen einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko deutlich verringern. Die ausschließliche Verwendung von trockenem Brennholz ist essenziell.
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