20.000 Euro gesammelt „Tildas Herzensfahrt“ sammelt für herzkranke Frühchen 23.09.2025, 20:32 Uhr

i Die Vertreter der an der Homburger Uniklinik engagierten Vereine Kükenkoje, das Ronald-McDonald-Haus, Herzkrankes Kind Saar und die Kinderinsel Homburg freuen sich über die Gesamtsumme von 20.000 Euro, die bei Tildas Herzensfahrt an Spenden zusammenkamen. Samira Zimmermann

Bei „Tildas Herzensfahrt“ Mitte August in Baumholder kam eine fünfstellige Summe an Spenden zusammen. Das Geld geht an vier Vereine, die seit Jahren Familien mit kranken Kindern an der Uniklinik Homburg unterstützen.

Bei „Tildas Herzensfahrt“ in Baumholder kam eine Summe im fünfstelligen Bereich zusammen. Das Geld ging nun an vier Vereine, die Familien mit kranken Kindern an der Uniklinik Homburg unterstützen.Am Freitag konnten insgesamt 20.000 Euro an vier Vereine übergeben werden, die Familien mit kranken Kindern an der Universitätsklinik Homburg unterstützen.







