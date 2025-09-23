20.000 Euro gesammelt: „Tildas Herzensfahrt“ sammelt für herzkranke Frühchen
20.000 Euro gesammelt
„Tildas Herzensfahrt“ sammelt für herzkranke Frühchen
Bei „Tildas Herzensfahrt“ Mitte August in Baumholder kam eine fünfstellige Summe an Spenden zusammen. Das Geld geht an vier Vereine, die seit Jahren Familien mit kranken Kindern an der Uniklinik Homburg unterstützen.
Am Freitag konnten insgesamt 20.000 Euro an vier Vereine übergeben werden, die Familien mit kranken Kindern an der Universitätsklinik Homburg unterstützen.