Jedem zaubert sie ein Lächeln ins Gesicht, und sie gibt nie auf… Auch wenn die ersten Lebensjahre für sie alles andere als unbekümmert sind. Tilda wurde am 18. Februar 2023, knapp sechs Wochen vor dem eigentlichen Termin, in der Uniklinik Homburg per Kaiserschnitt geboren, da im Vorfeld Unregelmäßigkeiten bei Untersuchungen ans Tageslicht kamen. „Erst einen Tag nach ihrer Geburt erfuhren wir von dem komplexen Herzfehler, Pulmonalklappenatresie mit VSD und ASD II, überreitender Aorta und vergrößertem rechten Herzmuskel. Ein Herzfehler, der nur mit mehreren Operationen korrigiert werden kann und aufgrund der Implantate lebenslanger Kontrollen, weiterer Operationen und Herzkatheter bedarf“, erinnern sich die Eltern Achim Schmitt und Marie Köbrich.

Diagnose ein Schock

Morgens war die Welt noch in Ordnung, und plötzlich waren sämtliche Pläne und Wünsche über den Haufen geworfen. Tränen flossen. Das Hauptproblem bei diesem Herzfehler: „Die Pulmonalklappe ist verschlossen, und somit kann kein Blut aus dem Körperkreislauf über den normalen Weg vom Herzen zur Lunge gelangen. Um einen Kreislauf zu ermöglichen, wurde medikamentös der Duktus arteriosus Botalli offengehalten. Das verwendete Medikament ist ein Stresshormon, was diese Kinder eigentlich sehr berührungsempfindlich macht und sie beim Anfassen meist sehr viel weinen. Glücklicherweise tolerierte Tilda dieses Medikament jedoch so gut, dass diese Nebenwirkung kaum zum Tragen kam.“

Tilda kam mit 1685 Gramm zur Welt, für die erste Operation musste sie 3500 Gramm wiegen. „So lang musste diese Situation aufrechterhalten werden. Deshalb verbrachten wir die ersten vier Lebensmonate von Tilda in der Uniklinik. Der erste Schock nach der Hiobsbotschaft der Diagnose saß tief, und es dauerte einige Wochen, bis man wirklich verstand, was das alles bedeutete. Aber was wir sehr schnell für uns feststellten: dass wir immer die positiven Dinge sehen wollten.“

„Schon kleine Fortschritte waren für uns ein Fest, das wir feierten. So versuchten wir, Tilda Kraft und Zuversicht zu geben, um die kommende OP zu überstehen.“

Tildas Eltern Achim Schmitt und Marie Köbrich

Tilda lebte in der Klinik und ihre Eltern im Ronald-McDonald-Haus Homburg. Jedes Jahr finden dort etwa 180 Familien ein Zuhause auf Zeit. Seit 2005 ist das Haus für Familien, deren Kinder in der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Saarlandes behandelt werden, ein Ort des Rückzugs und der Entspannung vom Klinikalltag. „Da Tilda überwiegend auf der Intensivstation lag, auch Eltern dort an Besuchszeiten gebunden sind und es nicht möglich ist, dort bei seinem Kind zu schlafen, war dies die beste Möglichkeit für uns, so nah wie möglich bei Tilda zu sein. So wurde das Ronald-McDonald-Haus in dieser Zeit unser Zuhause.“ Sehr viele Kontakte und Freundschaften mit anderen Eltern, Haupt- und ehrenamtlichen Angestellten sind dort über die Zeit entstanden: „Seitdem haben wir schon dreimal dort gewohnt. Februar bis Juni 2023, März 2024 und Mai 2025.“

Schon am zweiten Tag kamen die Eltern mit der Kükenkoje in Kontakt: Mit Tilda auf der Brust durften sie kuscheln. Nach ständigem Wechsel von Intensiv-, Frühgeboren- und Normalstation, je nach Tildas Zustand, erfolgte nach drei Monaten am 15. Mai 2023 die erste OP mit offenem Brustkorb und Herzlungenmaschine. Ein sogenannter BT-Shunt wurde von der Schlüsselbeinarterie zur Lungenarterie eingesetzt.

i Ein Foto aus dem Jahr 2023: Kanubauer Harald Klein (rechts), Achim Schmitt, die kleine Tilda und ihre Mama Marie. Benjamin Werle (Archiv)

„Nach der Genesungsphase der OP im Krankenhaus durften wir endlich mit Tilda nach Hause und konnten ein wenig zur Ruhe kommen. Wir genossen den Sommer und die folgende Zeit in vollen Zügen. Regelmäßige Kontrollen zeigten, dass Tildas Herz gut mit der aktuellen Situation zurechtkam, sodass erst ein gutes Jahr später die zweite OP erfolgen konnte“, blicken die Eltern zurück. Die große Korrektur-OP folgte dann im Juni 2024: „Schon nach zwölf Tagen konnten wir das Krankenhaus wieder verlassen, da Tilda alles mit Bravour durchgestanden hatte und sich schnell an ihr ,neues‘ Herz gewöhnt hatte. Uns fiel ein riesiger Stein vom Herzen, und wir waren überglücklich, dass alles so komplikationslos abgelaufen ist. In dieser Zeit fanden wir in der Villa Regenbogen eine Unterkunft, die vom Verein Herzkrankes Kind Homburg geleitet wird. Hier fanden wir genau wie im Ronald-McDonald-Haus ein Zuhause auf Zeit. Es ist in solchen Zeiten so wichtig, einen Ort zu haben, an dem man sich geborgen und wohlfühlt. Ein kleines Stückchen Sicherheit in Zeiten, in denen so viel ungewiss ist und man nie weiß, was als Nächstes passieren kann.“

Ebenfalls im Jahr 2024 lernten die Eltern die Kinderinsel (Förderverein für chronisch kranke Kinder und Jugendliche im Saarland) kennen. Kleine Geschenke für die Kinder, die Klinikclowns und immer ein offenes Ohr für die Eltern sind nur die kleinen Dinge, mit denen der Klinikaufenthalt leichter wird.

Kleine Kämpferin

Tilda entwickelte sich weiterhin zu einem der lebensfrohesten Menschen und zaubert jedem bis heute ein Lächeln ins Gesicht. Im November 2024 musste Tilda noch mal für einen Herzkatheter in die Klinik, weil ihre Lungenarterien zu eng wurden. Dabei wurde ein Stent in die rechte Lungenarterie gesetzt und die linke geweitet. Der gewünschte Effekt der Erweiterung der Lungenarterie konnte aber nicht erzielt werden, sodass Tilda im März erneut einen Herzkatheter wahrnehmen musste. Hierbei wollten die Kardiologen eigentlich einen Stent in die linke Arterie setzen, was aber daran scheiterte, dass sie einfach zu eng war. Schlussendlich entschied man, sich nach dem drei Tage später folgenden Herzkatheter dafür, Tilda erneut zu operieren. Bei der Operation Ende April stellte sich heraus, dass die linke Lungenarterie komplett durch Narbengewebe verschlossen war, da Tilda auf das Material des Patches extrem reagiert hatte.

i Tilda ist gern in der Natur unterwegs. Marie Köbrich

„Unser Chirurg konnte jedoch beide Arterien mit Eigenmaterial rekonstruieren. Zwei Tage nach der OP bekam Tilda überraschend schwere Lungenblutungen. Stunden und Tage des Hoffens und Bangens um das Leben von Tilda vergingen. Doch die Ärzte taten alles in ihrer Macht Stehende, um Tilda zu helfen. Erstaunlich schnell erholte sich Tildas Lunge von den Blutungen, sodass wir schon nach drei Wochen wieder nach Hause fahren durften. Dieses Mal waren wir überglücklich und vor allem dankbar, mit unserem Kind den Heimweg anzutreten, und es zeigte sich erneut, was für eine große Kämpferin Tilda ist.“

Uropa unermüdlich

Das soll jetzt gefeiert werden – mit anderen und für andere. Ein großes Fest für möglichst viele große und kleine Gäste soll es am Sonntag, 17. August, am Stadtweiher Baumholder werden. Der komplette Erlös soll Vereinen und Institutionen, die den Eltern in Homburg ans Herz gewachsen sind, zugutekommen. Auch dazu gibt es eine längere Geschichte.

Schon im Jahr 2022, noch bevor Harald Klein überhaupt wusste, dass er Urgroßvater werden sollte, hatte er die Idee aus Zeitungspapier ein Kanu zu bauen: Die Nahe-Zeitung wurde intensiv genutzt. Inspiriert durch Trennwände aus Papier in einem Wartezimmer bei seinem Hausarzt und beeindruckt von deren Stabilität ging er an die Planung dieses Projekts. Mit Epoxidharz kannte er sich als Problemlöser bei kaputt gegangenen Gegenständen in der Familie schon aus. Tildas Eltern sind schon seit vielen Jahren bei der Sommerfreizeit des Vereins Jugendfreizeit Heimbach/Nahe tätig.

i Die Nahe-Zeitung wurde sinnvoll genutzt: ein Kunstwerk aus Zeitungspapier und Epoxidharz. Benjamin Werle (Archiv)

„Da Harald wusste, dass dieser Verein auch zwei Kanus besitzt, fragte er Achim, ob er ihm eines als Muster vorbeibringen könne. Als das Musterkanu dann in Haralds Garage stand, wusste er bereits, dass er Uropa wird, und ging vielleicht auch deshalb mit besonderem Elan an dieses Projekt heran. Noch vor dem Wintereinbruch und den damit zu niedrigen Temperaturen stand der Rohling des Kanus bereits in der Garage. Mehrere Lagen Zeitung, Glasfaser und Epoxidharz ließen jetzt schon die Stabilität erahnen. Die Wintermonate nutzte Harald zur weiteren Planung der Sitze, des Holzrahmens und der Paddel. „Nach dem Uropa Werden und der damit verbundenen Botschaft über den Herzfehler legte er sich so richtig ins Zeug. Nachdem die Temperaturen wieder epoxidtauglich wurden, erübrigte sich die Frage, wo Harry ist. In der Garage!“

Bis zum erneuten Wintereinbruch 2023 war das Kanu so weit fortgeschritten, dass nur noch der Schriftzug Tilda und der Bootslack fehlte. Natürlich war es recht schnell klar, wie Harald das Kanu taufen wollte. Nachdem im Frühjahr 2024 das Kanu vollendet war, ging es an die Fertigstellung der Paddel. Natürlich der Größe angepasst an Mama, Papa und Tilda.

Tildas Herzensfahrt für guten Zweck

Das Programm am 17. August am Baumholderer Stadtweiher: 11 Uhr Musikverein Bleib treu/Berglangenbach, 12 Uhr Flugshow der Zoofalknerei Neunkirchen, 13 Uhr Jungfernfahrt, ab 13 Uhr Kinder- und Familienfest mit Spielstraße, Kinderschminken, Helden für Herzen, Luftballonkunst, Hüpfburg und mehr, ab 16 Uhr Livemusik mit der Band Varus. Essen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen gibt es natürlich auch.

Die Idee einer Jungfernfahrt entstand schon recht früh. Anfangs als Familienfest mit Grillen und einfach einer schönen Zeit. Nach der großen Resonanz durch den Bericht in der Nahe-Zeitung und dem darauffolgenden Beitrag im SWR reifte immer mehr die Idee, daraus ein Charity-Event zu kreieren, um die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Vereine und Institutionen an der Uniklinik Homburg zu lenken. „Die OP im Juni 2024 im Nacken ließ uns aber keinen Kopf für die Planung der Jungfernfahrt, die zuvor noch im Jahr 2024 geplant war.“ Auch die lange geplante Hochzeit fiel bislang ins Wasser: Tilda, ein Draußenkind und große Tierliebhaberin, stand und steht weiter im Mittelpunkt des Paares.

Hoffnung auf Fortschritte

Nach der turbulenten Zeit der OP 2025 stand der Entschluss fest, dieses Event jetzt anzugehen. Nach ersten Gesprächen mit Stadtbürgermeister Günther Jung und Vertretern des DLRG-Ortsverbandes Baumholder und des Angelvereins Baumholder kam die Sache ins Rollen. „Wir freuen uns riesig, dass unsere Herzensangelegenheit in der wundervollen, gemütlichen und familiären Atmosphäre des Stadtweihers Baumholder stattfinden kann. Voller Unterstützung der Stadt und beider Vereine ging die Planung schnell voran. Auch mit Unterstützung und Verbindungen der Vereine aus Homburg stand recht schnell ein Programm auf den Beinen. Am 17. August findet nun die Jungfernfahrt oder besser „Tildas Herzensfahrt“ statt – in eine hoffentlich gesunde Zukunft. Zurzeit geht es Tilda gut. Aber die Sorgen bleiben ein ständiger Begleiter. Die Eltern wünschen sich mit ganzer Kraft, dass die medizinische Technik und Behandlungsmethoden Fortschritte machen und sich weiter entwickeln.