Wildfreigehege Kempfeld Tierpaten unterstützen die Arbeit an der Wildenburg Thomas Brodbeck 18.12.2025, 06:00 Uhr

i Birgit Storr vom Vorstand Freundeskreis Nationalpark Hunsrück-Hochwald (in der Mitte mit der grünen Jacke) und rechts daneben Erwin Manz, Staatssekretär im Umweltministerium, bedankten sich bei den Tierpaten für deren Engagement. Thomas Brodbeck

Der Freundeskreis Nationalpark hat am 1. Januar 2024 die Organisation der Tierpatenschaften am Wildfreigehege Wildenburg übernommen. Das ändert aber nichts an der schönen Tradition, dass die Tierpaten am Jahresende geehrt werden.

Dem Freundeskreis Nationalpark Hunsrück-Hochwald war es eine besondere Freude, sich bei den Tierpaten im Wildfreigehege Wildenburg zu bedanken. Bei Speis und Trank begrüßte Birgit Storr vom Vorstand des Vereins 14 der insgesamt 32 Tierpaten bei einer kleinen Feier hinter dem Wolfsgehege.







