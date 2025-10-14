Andreas Rebers in Hottenbach: Tiefsinniger Humor und gut gewählte Pointen
Die wortgewaltige kabarettistische Präsenz einer der ganz Großen der deutschen Kabarett-Szene erlebte jetzt das kleine, aber feine Hottenbacher Publikum - wenn auch nicht im Saal Dahlheimer.
Das lange Warten hatte ein Ende: Am Samstag trat Kabarettstar Andreas Rebers endlich bei KaFF auf. Der vielfach mit Kleinkunstpreisen gekrönte Kabarettist und Musiker gab seine erste Vorstellung in Hottenbach – wenn auch an nicht im alten Dorfsaal, von dem viele andere Kabarettkünstler schwärmen.