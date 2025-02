Tiefensteiner Straße wird einen Tag früher gesperrt

Bereits einen Tag früher als geplant, am Fastnachtsdienstag, 4. März, beginnt die Ausbaumaßnahme in der Tiefensteiner Straße zwischen der Weiherschleife und der Seniorenwohnanlage Grimm. Auf einer Länge von rund 440 Metern werden dort die Straße und die Gehwege ausgebaut und die Straßenbeleuchtung sowie die Versorgungsanlagen für Wasser, Kanal, Gas, Strom und Telekommunikation erneuert oder saniert.

Für die Dauer der Arbeiten muss die B 422 für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden, und es wird eine großräumige Umleitungsstrecke ausgewiesen. Während der Arbeiten bleibt der Parkplatz der Weiherschleife aus Richtung Idar anfahrbar, im ersten Bauabschnitt kann aus Richtung Kirschweiler bis zum Autohaus Barth & Frey gefahren werden.

Umleitung über Veitsrodt und Vollmersbach

Der gesamte Durchgangsverkehr (Pkw, Lkw und ÖPNV) aus Richtung Idar und Oberstein, der normalerweise über die B422 durch den Stadtteil Tiefenstein fährt, wird am Kreisverkehr am OIE-Gebäude von der Hauptstraße in die Vollmersbachstraße umgeleitet und auf der L177 durch Vollmersbach und Veitsrodt geführt. Ab dem Kreisverkehr zwischen Veitsrodt und Herborn geht es auf der L175 und der Herrsteiner Straße zur Ampelkreuzung an Wagners Eck in Tiefenstein. Dort endet die Umleitungsstrecke. Der Verkehr aus den Richtungen Hettenrodt und Kirschweiler in Richtung Idar und Oberstein nutzt die gleiche Strecke in Gegenrichtung.

Während des Veitsrodter Prämienmarktes vom 11. bis 14. Juli wird die L177 zwischen Veitsrodt und Herborn gesperrt und die Umleitungsstrecke verlegt. Sie führt dann aus Richtung Idar und Oberstein über die Saarstraße durch Algenrodt zur B41, von dort nach Rötsweiler-Nockenthal auf die K19 nach Siesbach und über die L175 nach Hettenrodt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr bereits vor der Ortslage Kirschweiler Brücke auf die K 20 nach Kirschweiler umgeleitet und nach Hettenrodt geführt. Vor dort nimmt er die beschriebene Umleitung in Gegenrichtung.

Auch der Busverkehr ist betroffen

Von der Umleitung sind auch mehrere Buslinien betroffen, nämlich die Taktlinien 800 (Hochwald-Schnellbus) Idar-Oberstein nach Trier, 804 Idar-Oberstein Bahnhof nach Tiefenstein, 840 Idar-Oberstein nach Wittlich, 845 Idar-Oberstein nach Morbach sowie Schulfahrten der Linien 845, 847 und 850S. Informationen zu den geänderten Routen und Abfahrtszeiten gibt es im Internet für die Linie 804 bei den Nahverkehrsbetrieben Birkenfeld unter www.nvbir.de, für die anderen Linien bei der Scherer Verkehrs GmbH unter www.scherer-svg.de oder insgesamt beim Rhein-Nahe-Verkehrsverbund unter www.rnn.info.

Da einige der Buslinien während der Umleitung durch den Bachweg im Stadtteil Tiefenstein fahren, wird dort an den Einmündungen zur Herrsteiner Straße und zur Tiefensteiner Straße jeweils in beiden Fahrtrichtungen ein Halteverbot eingerichtet. Am Marktplatz Idar wird an der Busbucht vor dem Gebäude der ehemaligen Marktschule die derzeitige Parkbeschilderung aufgehoben. Die Fläche wird während der Dauer der Umleitung als Stand- beziehungsweise Warteraum für die Busse der Linien 840 und 845 benötigt.

Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die mit der Baumaßnahme einhergehenden Beeinträchtigungen. sc/red

Einen Plan der Umleitungsstrecke findet sich auf der Internetseite www.idar-oberstein.de/baustellen