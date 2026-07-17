Moritz Forster (SPD) reagiert Tiefensteiner Straße: Verantwortung nicht beim Stadtrat Vera Müller 17.07.2026, 06:33 Uhr

i Wie geht es weiter in der Tiefensteiner Straße? Nicht nur die SPD-Fraktion hat viele Fragen an die Stadtverwaltung mit Blick auf aktuelle Situation. Fotostudio Hosser. Hosser

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Idar-Oberstein reagiert auf das Aussetzen der Markierungsarbeiten in der Tiefensteiner Straße – und hat viele Fragen an die Verwaltung.

Moritz Forster, Vorsitzender SPD-Stadtratsfraktion, kommentiert die Entscheidung, die Pläne in Tiefenstein erst einmal auf Eis zu legen. „Die Entscheidung von Oberbürgermeister Frank Frühauf, die Markierungsarbeiten zunächst auszusetzen, schafft kurzfristig Erleichterung für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner.







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