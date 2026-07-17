Die SPD-Fraktion im Stadtrat Idar-Oberstein reagiert auf das Aussetzen der Markierungsarbeiten in der Tiefensteiner Straße – und hat viele Fragen an die Verwaltung.
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Moritz Forster, Vorsitzender SPD-Stadtratsfraktion, kommentiert die Entscheidung, die Pläne in Tiefenstein erst einmal auf Eis zu legen. „Die Entscheidung von Oberbürgermeister Frank Frühauf, die Markierungsarbeiten zunächst auszusetzen, schafft kurzfristig Erleichterung für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner.