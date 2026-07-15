Freie Fahrt in der Tiefensteiner Straße, und nun wird der Fahrradschutzstreifen am Montag markiert. Auf dem Schutzstreifen herrscht ein absolutes Park- und Halteverbot. Ein Tiefensteiner Geschäftsmann sieht das extrem kritisch.
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Ein Hinweis der Stadtverwaltung: Am Montag, 20. Juli, steht die weitere Markierung des Fahrradschutzstreifens auf der Tiefensteiner Straße in Fahrtrichtung Kirschweiler vom Seniorenwohnheim Grimm bis kurz vor der Einmündung Bachweg an. Die Anlieger in dem betreffenden Abschnitt werden gebeten, ihre Fahrzeuge ab Sonntag, 19.