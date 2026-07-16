Parkverbot auf beiden Seiten Tiefensteiner Straße: Stadtrat vorab nicht informiert? Vera Müller 16.07.2026, 13:14 Uhr

i Radfahrer freuen sich, einige Anwohner und Geschäftsleute sind allerdings sauer, und auch der Stadtrat kann nicht nachvollziehen, was da aktuell in Tiefenstein passiert. Arne Dedert. picture alliance/dpa

In Tiefenstein wächst der Unmut, und nun sind auch einige Stadtratsmitglieder sauer: Dass Anwohnerparken insbesondere auf der Straßenseite von Allenbach Fahrtrichtung Idar nicht mehr möglich ist, sei nicht von der Verwaltung kommuniziert worden.

Moritz Forster, Fraktionssprecher der SPD im Stadtrat, reagiert auf den Unmut in Tiefenstein mit Blick auf den Radschutzstreifen und die damit verbundenen Parkverbote auf beiden Seiten. „Die aktuelle Entwicklung rund um die Markierung des Radschutzstreifens in der Tiefensteiner Straße sorgt verständlicherweise für Unmut bei vielen Anwohnern sowie den ansässigen Arztpraxen und Geschäften.







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