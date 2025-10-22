Baumaßnahme: Tiefensteiner Straße: Nächste Woche wird asphaltiert
Baumaßnahme
Tiefensteiner Straße: Nächste Woche wird asphaltiert
Seit Anfang März erfordern die Straßenbaumaßnahmen in Tiefenstein Autofahrern einiges an Geduld ab. Jetzt ist aber – erst einmal – wieder freie Fahrt in Sicht.
Lesezeit 1 Minute
Im Rahmen der laufenden Straßenbaumaßnahme Tiefensteiner Straße (B 422) wird am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. Oktober, im Abschnitt von der Zufahrt des Parkplatzes an der Weiherschleife bis zur Einmündung Autohaus Barth & Frey/ASB die Tragschicht eingebaut.