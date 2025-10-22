Baumaßnahme Tiefensteiner Straße: Nächste Woche wird asphaltiert 22.10.2025, 12:45 Uhr

Seit Anfang März erfordern die Straßenbaumaßnahmen in Tiefenstein Autofahrern einiges an Geduld ab. Jetzt ist aber – erst einmal – wieder freie Fahrt in Sicht.

Im Rahmen der laufenden Straßenbaumaßnahme Tiefensteiner Straße (B 422) wird am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. Oktober, im Abschnitt von der Zufahrt des Parkplatzes an der Weiherschleife bis zur Einmündung Autohaus Barth & Frey/ASB die Tragschicht eingebaut.







