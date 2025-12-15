Sperrung beendet Tiefensteiner Straße ist wieder befahrbar Stefan Conradt 15.12.2025, 10:58 Uhr

i Die Freigabe der Tiefensteiner Straße ist planmäßig erfolgt. Hosser

Die lange Zeit der Umwege ist für Anwohner und Nutzer der Tiefensteiner Straße für ein paar Wochen vorbei. Nach Fastnacht geht es aber weiter.

Der Verkehr läuft wieder in der Tiefensteiner Straße. Am Montagmorgen in der Früh hat die Baufirma wie geplant die Sperrschilder und im Nachgang auch die Umleitungsschilder im Stadtgebiet bis hinaus nach Vollmersbach und Veitsrodt abgebaut. Schon am Wochenende konnte die Straße von den Anwohnern befahren werden, nachdem die Firma Schwarz am Freitag die Arbeiten beendet und die Baustelle abgeräumt hatte.







